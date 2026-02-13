佐藤輝、森下とともにWBCに臨む阪神の坂本は強い決意を口にした。日本代表でもバッテリーを組むはずだった石井の離脱。苦楽を共にしてきただけに「彼の思いを持ってプレーする」と力を込めた。宜野座キャンプではWBC使用球を使い、投球間の時間制限「ピッチクロック」も用いて対応を確認するなど、2人で本番を想定して準備を進めただけに、その心中は痛いほど分かる。「WBCにもちろん一緒に出たかった」と率直な思いを明かし「