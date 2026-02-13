「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）完全復活へまた一歩、前進した。「右脚の肉離れ」で別メニュー調整が続く、阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１２日、初めて宜野座のメイングラウンドで練習を行った。初の屋外ロングティーでは豪快なスイングを見せ、虎党を沸かせた。ランチ後のフリー打撃前、まだ選手がまばらなグラウンドに、立石が姿を現した。スタンドからは拍手が起き、視線を独占。まず