阪神・桐敷が初実戦で好感触を得た。ライブBPに登板し、打者6人に対し30球を投げ、安打性は4本。「あとはコースの投げ分けだったり、対バッターをより意識していきたい」と新たな課題も明確にした。登板後はブルペンに入り、投げ込んだ。「だいぶ感覚がいいので。それを体に染みこませたかった」と意図を説明した。