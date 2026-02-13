「巨人春季キャンプ」（１２日、宮崎）宮崎キャンプを打ち上げた巨人・阿部慎之助監督が「大きなケガ人がなく全員が沖縄に行ける、それが一番」と収穫を口にした。１４日からの沖縄キャンプで１、２軍の入れ替えはないという。３日間、臨時コーチを務めてくれた松井秀喜氏に対しては「選手たちにとっても、自分たちにとっても有意義な時間を過ごさせていただいた」と感謝した。