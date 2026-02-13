メキシカンリーグのモンテレイ・スルタンズは１１日（日本時間１２日）、巨人を自由契約となっていたオコエ瑠偉外野手（２８）が加入すると発表した。オコエは所属事務所を通じて「今回、メキシコリーグの名門であるモンテレイと契約することができうれしく思います。これからもっと上のステージで挑戦できるようにチャレンジしていきます」などとコメント。同球団の公式ホームページでは「経験値、コンタクト能力、勝負強い長