男子1000メートル準々決勝ゴールする吉永一貴（右）＝ミラノ（共同）12日のスピードスケートのショートトラック男子1000メートルで、吉永一貴（トヨタ自動車）は準々決勝2組4着となって準決勝に進めなかった。J・ファントワウト（オランダ）が初優勝した。女子500メートルの金井莉佳（日大）は準々決勝1組3着で敗退。準決勝で41秒399の世界新記録を樹立したX・フェルゼブール（オランダ）が決勝も制した。（共同）女子500メ