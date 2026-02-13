◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日女子ハーフパイプ決勝（2026年2月12日リビーニョ・スノーパーク）女子ハーフパイプ決勝が行われ、18年平昌、22年北京五輪金メダリストのクロイ・キム（25＝米国）は銀メダルにとどまり、五輪3連覇を達成した。前日11日の予選でただ一人、90点台をマークして貫禄のトップ通過。決勝でも1回目でいきなり女子では異例の「キャブダブルコーク1080」をメークして88.00点をマークした。し