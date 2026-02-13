「巨人春季キャンプ」（１２日、宮崎）チーム唯一の侍ジャパンメンバーである巨人・大勢投手がＷＢＣ球を使用してライブＢＰに登板した。打者のべ５人に１４球を投じて２安打２奪三振１四球。「フォークで空振りを取れたのが良かった」と手応えをつかんだ。阪神・石井、西武・平良ら侍リリーフ陣が故障で辞退を余儀なくされており「そういった方々の気持ちも背負ってしっかり頑張りたい」と話した。