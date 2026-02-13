「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）ＷＢＣ日本代表に選出されている阪神の３選手が１２日、宮崎で１４日から行われる侍ジャパン事前合宿に参加するため、沖縄・宜野座での春季キャンプを打ち上げた。佐藤輝明内野手（２６）は、左アキレス腱損傷により代表辞退を申し入れた石井の思いを背負い、世界一を目指すと決意。フリー打撃では６連発で締め、宜野座のファンに健闘を誓った。どこまでも飛んでいく白球に、どよめき