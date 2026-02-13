「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）石井の負傷を受け、阪神・坂本誠志郎捕手（３２）も１２日、悲痛な思いを明かした。ともにＷＢＣ日本代表に選出され、戦友として大一番を前にしていただけに悔しさがこみ上げた。「もちろん一緒に出たかったし、一緒に抑えてっていうのは一番でした。離脱となればタイガースにとっても痛すぎるのは分かってます。彼の思いも感じて野球をやれたら」と慎重に言葉を選んだ。チームも日