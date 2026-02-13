侍ジャパンの西武・源田は宮崎・南郷キャンプを一足早く打ち上げた。特守後にはチームメートからの胴上げで送り出され「気付いたら宙を舞っていた」と笑顔。連覇の懸かる2大会連続出場へ「井端監督はショート出身の方。選んでいただいて光栄な半面、求めるプレーも高いと思う。しっかり応えられるように」と誓った。