「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）阪神・森下翔太外野手（２５）が「世界一」に向け、春季キャンプで万全の準備を整えた。「いい準備が送れた。大智（石井）さんの思いもタイガースも背負いながら、世界一に向けて大智さんの分まで頑張りたい」。ＷＢＣ辞退を申し入れた先輩の思いと阪神の誇りを胸に、１３日から侍ジャパンに合流する。練習前には「タイガースと日本を背負って世界で戦うので、応援よろしくお願いしま