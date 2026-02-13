「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）阪神は１２日、石井大智投手（２８）が大阪府内の病院で「左アキレス腱（けん）の損傷」と診断され、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の出場辞退を日本野球機構（ＮＰＢ）に申し入れたと発表した。検査結果を受け取材に応じた藤川球児監督（４５）は、「チーム全員が悲しんでいる」と言葉にならず涙。全治は非公表ながらシーズン開幕の復帰も絶望的な状況だ。指揮官