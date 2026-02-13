侍にはオレがいる――。巨人・大勢投手（26）が12日、宮崎1次キャンプ最終日にライブBP（実戦形式の打撃練習）に初登板し、最速153キロを計測して打者5人から2三振を奪った。侍ジャパンの救援陣に負傷者が相次ぐ中、守護神候補として万全の調整を披露。14日に始まる宮崎事前合宿を控え、代表選手がそれぞれの球団で準備を整えた。キャンプで巨人の仲間と過ごす最終日。全メニューの最後は日の丸を背負って戦う大勢のために用意