高齢者に自分たちの運動機能や認知機能を把握してもらい、交通安全につなげてもらおうと新潟市で体験会が開かれました。 新潟市西区で開かれた高齢者対象の交通安全体験会。参加者に自分の運動能力を把握してもらうのが目的です。こちらは左右から車が来ていないか確認して横断歩道を渡るシミュレーター。中には車と衝突してしまう参加者も…。【80代】「ひかれちゃいました。左右気にしているつもりだったが、気にな