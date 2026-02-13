ミラノ・コルティナ冬季五輪は第７日の１２日、スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、小野光希（２１）（バートン）が銅メダルを獲得した。今大会の日本選手のメダル数は１０個となった。女子ハーフパイプでのメダル獲得は、２０２２年北京大会銅メダルの冨田せなに続いて２大会連続。小野は決勝１回目のランで８５・００点の高得点を出した。埼玉県吉川市出身。初出場だった北京大会は９位だった。ワールドカップ（Ｗ