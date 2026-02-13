「巨人春季キャンプ」（１２日、宮崎）巨人ＯＢの松井秀喜氏（５１）が宮崎キャンプ最終日の１２日、臨時コーチとしての３日間の任務を終了した。最終日も１、２軍で精力的に指導を行った松井氏は選手の積極姿勢、仕上がり具合を高く評価。「今年はやってくれると確信している。私の笑顔が増えるよう頑張ってほしい」と２年ぶりのＶ奪還を目指すチームに熱いメッセージを送った。１４、１５日は宮崎で強化合宿をスタートする侍