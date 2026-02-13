ライブＢＰ１４球５人２Ｋ巨人の大勢投手（２６）が１２日、宮崎キャンプ最終日に実戦形式のライブＢＰに初登板。滑りやすいとされるＷＢＣ使用球を操って決め球のフォークで空振りを奪うなど、打者５人を相手に１４球で２安打２奪三振と好投した。１４日から侍ジャパン宮崎キャンプに参加予定で、１３日に那覇に移動する１軍本隊とは離れる。井端ジャパンの救援陣に故障者が続出する緊急事態の中、守護神候補が万全の状態で日