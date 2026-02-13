ブルージェイズのホセ・ベリオス投手（３１）が、１２日（日本時間１３日）、フロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設でチームメートやコーチ、スタッフに謝罪した。昨年２年連続開幕投手を務め、３０試合に先発し９勝５敗も、９月末に右肩炎症で負傷者リスト入り。ポストシーズンのロースターを外れると、チームに帯同せず、プエルトリコの自宅に帰ってしまい、その言動を疑問視する声もあがっていた。「自宅でワールドシリーズ