◇練習試合ヤクルト1ー4中日※特別ルール（2026年2月12日北谷）35歳で侍ジャパンの野手最年長のヤクルト・中村悠は「2番・捕手」で出場した。3回までマスクをかぶり、4回は侍ジャパン最年少23歳の高橋宏から右越え二塁打。「球界を代表する投手。素直にうれしい」と謙遜し、「初実戦ですけど、僕は“ガチ”。早めに仕上げているので」と笑顔を浮かべた。