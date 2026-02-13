◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１２日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの決勝が行われ、初出場の１６歳・清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）は８４・００点の４位だった。１、２回目は転倒。最後の３回目でダブルコーク１０８０（縦２回転、横３回転）の大技を決めたが、わずかに１点表彰台までは届かなかった。冬季五輪の日本女子では、２２年