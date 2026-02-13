◇練習試合ヤクルト1ー4中日※特別ルール（2026年2月12日北谷）初陣の気分は「プンプン丸」のち「ルンルン丸」だった。ヤクルト・池山監督が就任後初の対外試合として中日との練習試合に臨み、課題と収穫に一喜一憂した。先発させた奥川にはプンプンだ。2年連続開幕投手を目指す中、2回を投げて4安打3失点と精彩を欠き、「悪いときの奥川というか、修正できないうちに相手に叩かれた」と苦言を呈した。初回は安打と死