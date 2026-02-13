左ふくらはぎの肉離れでWBC出場を辞退した西武・平良がブルペンでの投球練習を再開した。NPB球に戻して47球を投げて最速150.6キロを計測。「心残りはそんなにない。最初（12月下旬の先行発表8人）に選んでもらったことが本当にうれしい。それだけでもかなり大きな価値があった」と受け止め、「無理して、またケガしてシーズンに出遅れるのは一番やってはいけないこと」と先発に再転向する開幕に照準を合わせ直した。