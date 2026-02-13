ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が12日（日本時間13日）、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でフリー打撃。28スイングで8本の柵越えを放った。8本の内訳は左翼3、左中間2、中堅2、右中間1。右足をあまり上げないコンパクトなフォームで逆方向にもアーチを描けるパワーを見せた。守備練習では一塁を守り、個別では三塁でもノックを受けた。練習後にはファンのサインに応じた。