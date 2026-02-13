巨人・阿部監督は宮崎キャンプを打ち上げ「大きなケガ人がなく全員が元気で沖縄に行ける。それが一番」と総括した。侍ジャパンの大勢とサポートメンバーの中山が宮崎に残る一方、入れ替えはなく「沖縄に行ったら実戦も入ってくる。チームとしての方針を立ててやりたい」と2次キャンプに目を向けた。