西城秀樹さんの長男の木本慎之介（22）が、東京・北千住のシアター1010で上演中の舞台「ReAnimation〜THEORIGIN〜」で俳優デビューを果たした。12日、公演を主宰する杉浦太陽の弟で杉浦タカオ（42）と取材に応じ、初演技への思いを語った。ケガでギターを弾けなくなったバンドマンの青年が、出会いを経て再起する物語。青年を演じる木本は父譲りの堂々たるアカペラの歌唱で存在感を発揮している。当初は別の役の予定だった