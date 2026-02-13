JRAは12日、佐賀の大物牝馬サキドリトッケン（牝3＝真島元、父トゥザワールド）がチューリップ賞（3月1日、阪神）に出走を予定していると発表した。地元佐賀の飛田愛斗が初コンビを組む予定。単勝1・1倍の断然人気に応えた1月花吹雪賞まで現在、佐賀で重賞5連勝中。桜花賞（4月12日、阪神）の優先出走権を懸けて挑む。