15日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、放送開始55周年を記念した特別企画、鎌倉出張1時間スペシャル！MC藤井隆＆井上咲楽がゲストの俳優・木村多江さんと鎌倉の開運パワースポットを巡りつつ、これまでに出場された5000組以上の新婚さんの中から伝説の5組を振り返り、現在の姿もお届けする！ ©️ABCテレビ テレビ朝日系の日10ドラマ「50分間の恋人」に出演中の木村さんは、MC藤井とは2024年の舞台「