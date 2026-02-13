巨人OBの松井秀喜氏が古巣の宮崎キャンプで3日間の臨時コーチを終えた。最終日も佐々木や星稜の後輩・山瀬らに助言。37歳の坂本の打撃練習にも熱い視線を送った。「動きも良かったし、バットの振りも鋭かった。いいシーズンを送るんじゃないかという雰囲気が伝わってきた」。10日に再会した際、坂本に「何年目？」と聞くと「20年目です」との答えが返ってきた。自身も同じく日米通算で20年間プレー。「既にジャイアンツの歴史