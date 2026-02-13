◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日スノーボード女子ハーフパイプ決勝（2026年2月12日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、2大会連続出場の小野光希（21＝バートン）が85.00点で自身初となる銅メダルを獲得した。11位で際どく通過した予選から逆転で表彰台をゲットした。前日11日の予選は1回目で細かいミスが出て9位発進。2回目は修正して得点を伸ばしながらも11位にとどまり、最