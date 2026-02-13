侍ジャパンに追加招集された楽天・藤平がシート打撃に登板して今春初めて打者と対戦した。打者7人に被安打2ながら、23球を投げてボール球は約半数の12球。「どう動くのか、どう滑るのか確認したかった。自分の中では上出来」。自主トレではWBC球を使用。キャンプ中はNPB球で調整していたが、前日からWBC球に戻し「最初の投げ始めよりも、ある程度スムーズには入れた。縫い目がツルツルしているので抜けやすい、引っかけやす