◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日スノーボード女子ハーフパイプ決勝（2026年2月12日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、2大会連続出場の小野光希（21＝バートン）が85.00点で自身初となる銅メダルを獲得した。五輪初出場の清水さら（16＝TOKIOインカラミ）が4位、工藤璃星（16＝TOKIOインカラミ）が5位。22年北京大会銅メダリストの冨田せな（26＝宇佐美SC）は9位だった。前日1