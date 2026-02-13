【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中森明菜が、7月に東京・大阪・名古屋の3都市を巡る20年ぶりのライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』を開催することが決定。記念すべき誕生日の7月13日は、東京国際フォーラム ホールA公演となる。 ■中森明菜からのメッセージが、2月13日放送の『中川家 ザ・ラジオショー』でオンエア 2024年と2025年に東京・丸の内 COTTON CLUBにて開催された