新潟アルビレックスBBは、14日からホームで埼玉との2連戦に臨む。12日は新潟県長岡市内のアオーレ長岡で実戦練習などを実施。過去2試合連続でダブルダブル（2桁得点、2桁リバウンド）を記録しているPFムトンボ・ジャン・ピエール（23）は、12連勝中の強豪に土をつけるため準備を進めている。ゴール下で強さを見せている。5対5の実戦練習では果敢にリバウンドに飛び込み、相手に攻撃のチャンスを与えない。ボールを奪ってからも