現在千葉・幕張で3次キャンプ中の北海道コンサドーレ札幌。キャンプ2日目となったこの日は、14日の大宮戦に向けて戦術面を中心に練習を行いました。初日の冷たい雨とは一変、気持ち良い日差しに照らされる中、選手たちは恒例となったテンポの良いパス練習に始まり、その後は戦術面の連携部分を入念に確認していました。 8日のいわきとの開幕戦、１トップとして先発出場したアマドゥ バカヨコ選手は連係ミスなどから無得点