東京の美容院の威力はすごかった！【漫画】本編を読む墨染清(@sumizomesei)さんは、高校1年生の男子が東京の美容院で垢抜ける姿を描いた『東京の美容院に行った俺VSスマホ依存地雷系女子の話』をSNSで公開し、多くの反響を呼んでいる。本作は、自分を変えたいと願う内気な少年が勇気を出して一歩を踏み出す、かわいくておもしろい成長物語だ。■東京の美容院での決意なぜ今日に限って盛大に泣いているのだ？東京の美容院に行った俺