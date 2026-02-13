不正に入手した他人名義のクレジットカード情報で購入したノートパソコンを売却し、それによって得た犯罪収益金などを駐車場にある植木鉢の下に隠したとして、「闇バイト」で不正購入の指示をしていたとみられる男が逮捕されました。組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪府羽曳野市のアルバイト、村山浩生容疑者（41）です。捜査関係者によりますと、村山容疑者は仲間と共謀して、不正に入手した他人のクレジットカード