歌手の中森明菜（60）が7月に20年ぶりとなるライブツアーを開催する。「久しぶりに皆さんに会いに行きます。喜んでもらえるセットリストを今頑張って考えています」とコメントした。ツアーは2006年以来で、3都市で5公演を予定。7月1日に名古屋で開幕し、8、9日に大阪、誕生日の13日と14日に開く東京公演で終了する。23年に活動を再開し、昨年は約8年ぶりの新曲を発表。来年はデビュー45周年の節目を迎えるとあって、ツアーを