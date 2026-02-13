「ヘリコプターの所有権の一部を購入すれば、配当金として毎月賃料を支払う」などとうたって、違法な預託商法を行ったとして、航空機関連会社社長の男ら3人が逮捕されました。預託法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区の航空機関連会社「エスアイヘリシス」社長山本学容疑者（56）や、関連団体の会長岡本智文容疑者（61）、無職の松山豊明容疑者（63）です。捜査関係者によりますと、山本容疑者ら3人は2022年9月、「ヘリ