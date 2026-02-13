侍ジャパンのDeNA・牧がキャンプを打ち上げた。60スイングで柵越え8本、志願の特守にも励み「気持ちの面でいい準備ができている」とうなずいた。実戦調整は入れず、技術練習や体調維持に重点を置いて調整。相川監督から「世界一を日本の野球ファンに届けてほしい。それを頼むぞ」と送り出され、「いったんチームは離れるけど、責任と重圧の中で優勝できるように頑張りたい」と力強く誓った。