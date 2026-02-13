日本野球機構（ＮＰＢ）は１２日、米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１４日からのＷＢＣ日本代表の宮崎合宿にアドバイザーとして参加すると発表した。過去２大会で優勝経験のあるダルビッシュは昨年１０月に２度目の右肘手術を受け、リハビリに取り組んでいる。「井端監督からは昨年１０月に手術をお伝えしてから何かしらの形で関われないかというお話をいただいており熟考の末、合宿に参加させていただくこ