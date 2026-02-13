半導体受託製造の世界最大手「台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）」が、最先端に近い半導体を日本で作ることを決めた。ＡＩ（人工知能）の普及が進む中で、先端品を安定調達できる意義は大きい。ＴＳＭＣは建設中の熊本第２工場（熊本県菊陽町）で、当初、主に回路線幅が６ナノ・メートル（ナノは１０億分の１）の半導体を２０２７年から量産する計画だった。電気自動車向けなどを想定していた。だが、魏哲家会長・最高経営責任