ミラノ・コルティナ冬季五輪で、日本の選手たちが躍動し、メダルの獲得が続いている。失敗を恐れない挑戦や、チームへの献身が好成績につながっているのだろう。スキージャンプ混合団体で獲得した銅メダルは大きな感動を呼んだ。ワールドカップ歴代最多の６３勝を誇る高梨沙羅選手は、前回の北京五輪の際、スーツの規定違反で失格となり、引退も考えた。今回、周囲の励ましや支えで五輪の舞台に戻り、安定したジャンプでチー