ブルージェイズの主砲、ウラジーミル・ゲレロ内野手（２６）が１１日（日本時間１２日）、母国のドミニカ共和国でインタビューに応じ、昨年のワールドシリーズ（ＷＳ）の舞台裏や本音を打ち明けた。チームは３２年ぶりの世界一まであと１勝に迫りながら、本拠地トロントで紙一重の勝負に連敗。ゲレロは試合後のダッグアウトからなかなか動けず、何度も涙を拭った。多くのファンの心を揺さぶるシーンとなったが、これには続きが