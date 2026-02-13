「日本ハム春季キャンプ」（１２日、名護）通算９００試合登板を誇る日本ハム・宮西尚生投手（４０）が１２日、臨時コーチを務める元中日・山本昌氏（６０）から二大プロ野球記録の更新へ、ハッパをかけられた。５０歳まで現役を続けた大レジェンドから、ブルペンで約３０分間の直接指導。冒頭で「ウチの岩瀬を抜け！」と、元中日・岩瀬仁紀氏が持つＮＰＢ最多登板の１００２試合超えを求められた。投球練習中にも、コンディ