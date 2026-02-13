ヘリコプターなどの機体の所有権を購入すれば賃料を支払うとうたう「販売預託商法」を行ったとして、警視庁が、航空関連事業を行う一般社団法人「Ｓ．Ｉ．Ｎｅｔ会」（東京都千代田区）会長の男（６１）（江東区）ら３人を預託法違反容疑で逮捕したことがわかった。２５都県の高齢者ら約２７０人から計約１０億円を違法に集めたとみている。他に逮捕されたのは、グループ企業の航空関連会社「エスアイヘリシス」（破産手続き中