サンドウィッチマン伊達みきお（51）のめいで、声優の伊達さゆり（23）が、3月15日に特急列車を貸し切ったファンイベントを開催する。同25日にミニアルバム「Party！Party！！Party！！！」でソロデビューすることを記念した企画。活動拠点の東京から地元の仙台を結ぶ旅で、「私の故郷の魅力をファンの方に直接伝えられる」とイベントを心待ちにしている。3月15日午前9時42分上野駅発、午後4時2分仙台駅着の6時間超の長旅。JR