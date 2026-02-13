2月13日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道501・・・玉名市横島町横島（スピード違反）  ＜午後＞国道212・・・阿蘇郡小国町宮原（交差点違反・携帯電話・シートベルト）県道・・・宇城市不知火町柏原（歩行者妨害・シートベルト）国道266・・・天草市下浦町（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差