自民党は、衆院議長に森英介・元法相（７７）を推す方向で最終調整に入った。１８日召集の特別国会で行われる議長選挙で選出される見通しだ。複数の党関係者が明らかにした。森氏は１９９０年の衆院選で初当選し、現在１３期目。法相や党労政局長、衆院憲法審査会長などを歴任した。麻生副総裁が率いる麻生派の事務総長を務めている。自民と日本維新の会は、安定的な皇位継承に向け、皇室典範の改正を目指す方針で、衆院議長