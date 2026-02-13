再春館製薬所は１２日、志田千陽（２８）が３月末でバドミントン部を退団すると発表した。昨年からペアを組む五十嵐有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）との練習時間を確保し、２０２８年ロサンゼルス五輪で頂点を目指すための前向きな決断とし「寂しい気持ちも大きいが、新たな目標に向かって覚悟を持って今後も精進する」などとコメントした。志田は１６年に入団。２４年のパリ五輪女子ダブルスで松山奈未（再春館製薬所）と組んで銅メダ